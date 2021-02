Marvel Universe: rivedremo mai Thanos sul grande schermo?

Sebbene sia stato sconfitto in maniera definitiva durante gli eventi di Avengers: Endgame, il ruolo di Thanos all'interno del Marvel Cinematic Universe potrebbe non essere ancora giunto al termine, e ciò è dovuto all'atteso arrivo de Gli Eterni.

Un primo legame tra il Titano interpretato da Josh Brolin e il film di Chloé Zhao è stato confermato ufficialmente dalla Marvel nei mesi scorsi in occasione della mostra interattiva "Avengers S.T.A.T.I.O.N", in cui Thanos viene definito "l'ultimo di una antica specie molto sofisticata e conosciuta in tutto l'universo come Gli Eterni". Non che sia una novità per i fan dei fumetti della Casa delle Idee, visto che nella realtà cartacea il personaggio è figlio degli Eterni A'lars (aka Mentore) e Sui-San, mentre l'Eterna Thena (interpretata nel film da Angelina Jolie) è sua cugina.

Un ulteriore indizio sulla sua possibile presenza ne Gli Eterni è arrivato proprio qualche settimana fa da Jim Starlin, il creatore di Thanos, che nel corso di un'intervista ha affermato di aver ricevuto conferme su su un'apparizione del villain nella pellicola in arrivo a novembre 2021. Ovviamente si tratta ancora di voci non confermate, ma appare chiaro che raccontare le origini degli Eterni rappresenta un'ottima occasione per portare sul grande schermo un giovane Thanos.

Ovviamente si tratta ancora di voci non confermate, ma appare chiaro che raccontare le origini degli Eterni rappresenta un'ottima occasione per portare sul grande schermo un giovane Thanos.