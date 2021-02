Marvel Universe, quando arriveranno i Fantastici 4? Le teorie più popolari

Annunciato ufficialmente durante il Disney Investors Day dello scorso dicembre, a meno di sorprese il film dei Fantastici 4 non arriverà nelle sale prima del 2023. Tuttavia, un po' come accaduto per Spider-Man, la celebre famiglia di supereroi potrebbe fare il suo debutto nel MCU in uno dei capitoli precedenti del franchise: vediamo insieme quali.

Al momento la teoria più accreditata e discussa sull'arrivo dei Fantastici 4 è sicuramente quella che prevede un cameo di Reed Richards in WandaVision. In programmazione in queste settimane su Disney+, infatti, la serie ha anticipato tramite Monica Rambeau la presenza di un misterioso ingegnere aerospaziale, con l'attrice Teyonha Parris che ha addirittura affermato di non vedere l'ora di assistere alle reazioni dei fan quando scopriranno di chi si tratta. Una serie di indizi che hanno spinto molti a ipotizzare che Mister Fantastic verrà mostrato per la prima volta proprio entro il 5, giorno di uscita dell'episodio finale dello show.

Un'altra ipotesi che circola in rete è invece legata a Black Panther 2, e alla possibile presenza del Dottor Destino nel film di Ryan Coogler. Victor von Doom è infatti già apparso come villain principale di entrambe le incarnazioni dei Fantastici 4 arrivate sul grande schermo, dunque i Marvel Studios potrebbe decidere di giocarsi il personaggio in un eventuale scontro con il Wakanda, che tuttavia non potrà contare su T'Challa per via della prematura morte di Chadwick Boseman, ed evitare al contempo di raccontare per l'ennesima volta la storia di origine (come d'altronde è già stato fatto con Spider-Man).

Proprio come per il Dottor Destino, Kevin Feige potrebbe sfruttare uno dei prossimi titoli in arrivo per introdurre nella saga due personaggi chiave associati da sempre alla famiglia di supereroi: Galactus e Silver Surfer. Secondo questa prospettiva, il divoratore di mondi e il viaggiatore dello spazio potrebbero incrociare la strada con i Guardiani della Galassia nel terzo capitolo diretto da James Gunn e previsto per il 2023.

Voi cosa ne pensate? Avete in mente qualche altra ipotesi sul debutto dei personaggi nel MCU? Come sempre, fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto.