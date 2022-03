Marvel Universe, qual è l'ordine corretto in cui guardare i film MCU?

La fase 4 del MCU prosegue spedita, con l'arrivo imminente di Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor 4. Ma se si volesse fare un rewatch di tutti i film su Disney+ per prepararsi alle novità, quale ordine bisognerebbe seguire?

Ci sono due modi in cui potete fare il rewatch: in ordine di uscita o in ordine cronologico. Come sappiamo, infatti, ogni episodio del MCU è stato accuratamente pensato, ma non tutto ciò che è stato pubblicato in una determinata data seguiva l'ordine cronologico degli eventi. Ad esempio Captain Marvel, arrivato nel 2019, è in verità ambientato negli anni '90 e racconta le origini dell'eroina interpretata da Brie Larson. Un altro è Captain America: Il primo Vendicatore, che pur essendo arrivato in sala nel 2011, raccontava una storia che ci riporta alla Seconda Guerra Mondiale. Ecco dunque tutti i film e le serie in ordine cronologico:

Captain America: Il Primo Vendicatore Capitan Marvel Iron Man Iron Man 2 L’incredibile Hulk Thor The Avengers Thor: The Dark World Iron Man 3 Captain America: The Winter Soldier Guardiani della Galassia Guardiani della Galassia: Volume 2 Avengers: Age of Ultron Ant-Man Captain America: Civil War Black Panther Spider-Man: Homecoming Black Widow Doctor Strange Thor: Ragnarok Ant-Man and the Wasp Avengers: Infinity War Avengers: Endgame WandaVision The Falcon and the Winter Soldier Spider-Man: Far From Home Eternals Spider-Man: No Way Home Hawkeye Loki* Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli

Intanto, in attesa del prossimo, ecco il trailer di Doctor Strange 2