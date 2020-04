Marvel Universe, ma quindi la profezia di Doctor Strange era completamente sbagliata?

Come di certo ricorderete, nelle fasi finali di Avengers: Infinity War il supereroe Doctor Strange aveva organizzato all'insaputa di tutti una catena di eventi che sarebbero culminati in Avengers: Endgame.

Dopo aver sbirciato oltre 14 milioni di futuri alternativi, infatti, il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch offre volontariamente a Thanos la tanto preziosa Gemma del Tempo, già sapendo però che in quel modo il destino si sarebbe mosso per incanalarsi verso la fine del villain grazie al sacrificio di Natasha Romanoff, Tony Stark e poi in un certo senso anche di Steve Rogers.

La frase esatta utilizzata dal supereroe mistico fu "siamo a fine partita" ('we are in the endgame now' in originale, una sorta di teaser al titolo ufficiale del film successivo), tuttavia Doctor Strange potrebbe aver sbagliato la sua previsione: sì, l'endgame ha causato la sconfitta di Thanos e il ritorno di tutti quelli che erano stati uccisi, ma la partita è tutt'altro che finita.

Secondo una nuova teoria, infatti, la Fase 4 e la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe sono una dimostrazione dell'errore di Strange, dato che diversi film e serie tv affronteranno le conseguenze dirette di Avengers: Endgame: le serie televisive Disney+ WandaVision, Loki e Falcon & The Winter Soldier, ad esempio, mostreranno Wanda Maximoff riunirsi a Visione (morto per colpa della Gemma del Tempo), la nuova versione di Loki nata proprio durante i paradossi temporali creati da Endgame e infine i due migliori amici di Steve Rogers alle prese con l'eredità del nuovo Capitan America.

Allo stesso modo Gli Eterni (che racconterà del ritorno sulla Terra di questa razza aliena immortale proprio a causa delle gesta di Thanos), Thor: Love & Thunder e Guardiani della Galassia 3 saranno tutti figli di scelte e/o situazioni causate dalla decisione di Strange di dare a Thanos la Gemma del Tempo: che Doctor Strange In The Multiverse of Madness sarà incentrato proprio sul peso di questa scelta che, di fatto, ha plasmato il corso del Marvel Cinematic Universe?

La teoria è alquanto affascinante, quindi diteci cosa ne pensate in calce all'articolo. Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Infinity War e ad un saggio sulle tre migliori scene di Endgame.