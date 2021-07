Marvel Universe, preparatevi a un'invasione di Kang nel futuro del MCU

Dopo un mese di speculazioni selvagge e grandi aspettative, nell'ultimo e fantastico episodio di Loki abbiamo finalmente avuto modo di conoscere Nathaniel Richards a.k.a. Kang il Conquistatore interpretato da Jonathan Majors, o almeno una Variante del personaggio, per la precisione quella "buona" o comunque non malvagia.

Come abbiamo visto, Kang o "Colui che rimane" si rivela essere la mente dietro la TVA, creata per mantenere intatta la Sacra Linea Temporale da lui sigillata dopo la fine della guerra del Multiverso scenata proprio da alcune varianti di Kang davvero perfide e ambiziose, quelle con una volontà seriamente conquistatrice come poi suggerisce l'appellativo affibbiatogli ormai da decenni.



Sappiamo per certo che rivedremo Majors in Ant-Man and the Wasp: Quantumania nuovamente nei panni di Kang, ma essere Colui che rimane morto alla fine di Loki, ucciso da Sylvie, è certo che quello che vedremo nel film sarà un Kang diverso, una sua variante e forse quella davvero cattiva. A tal proposito, però, la regista di Loki, Kate Herron, ha confermato nel corso di una recente intervista con l'Hollywood Reporter che "sono in arrivato tanto varianti di Kang nel futuro del Marvel Cinematic Universe".



La Herron ha infatti spiegato:



"Jonathan Majors è un attore di cui siamo rimasti tutti entusiasti. Penso che chiunque conosca il suo lavoro sia rimasto sbalordito. È un interprete straordinario e la cosa che amo più di lui è che è un vero camaleonte. È diverso in tutto ciò che fa, ed è eccitante, ovviamente, quando chiedi a un attore del genere di vestire i panni di un personaggio che avrà molte versioni di se stesso da interpretare. Per noi è quindi stato incredibile".



Vi lasciamo alla nostra recensione dell'ultimo episodio di Loki.