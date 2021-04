Marvel Universe: tutti i possibili film futuri anticipati da Falcon & The Winter Soldier

Come ogni titolo del Marvel Cinematic Universe che si rispetti, The Falcon and the Winter Soldier ha disseminato durante il suo percorso diversi indizi sul futuro del franchise. Andiamo dunque alla scoperta di tutti i film anticipati dalla serie TV con Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Annunciato il giorno stesso della messa in onda del finale di stagione di The Falcon and the Winter Soldier, non possiamo ovviamente che partire da Captain America 4. Sebbene non sia ancora stato confermato dai Marvel Studios, infatti, tutto lascia presagire che la pellicola vedrà come protagonista proprio Sam Wilson, ora che quest'ultimo ha raccolto ufficialmente l'eredità di Captain America.

Dato che il debutto della Contessa Valentina Allegra de Fontaine, nuova villain interpretata da da Julia Louis-Dreyfus, era originariamente previsto per Black Widow, complici gli slittamenti del calendario del MCU lo show farà dunque in parte da anticipazione al film con Scarlett Johansson, nonostante la trama della pellicola sia ambientata diversi anni prima tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

Inoltre, la presenza stessa del personaggio noto nei fumetti anche come Madame Hydra potrebbe anticipare l'arrivo di un team di supercattivi. Avendo reclutato John Walker aka U.S Agent tra le sue fila, infatti, la Contessa potrebbe stare lavorando nell'ombra alla nascita dei Thunderbolts o dei Dark Avengers, i quali potrebbero diventare protagonisti di un eventuale film o serie TV. Al momento, tuttavia, si tratta di pure speculazioni.

Rimanendo nel campo delle ipotesi, ma guardando a indizi ancora più concreti, l'introduzione di Elijah "Eli" Bradley è solo l'ultimo segnale che il debutto degli Young Avengers nel MCU è sempre più vicino. Nei fumetti Marvel, infatti, il nipote di Isahia Bradley assume l'identità di Patriot, membro fondatore del giovane gruppo di supereroi. Attualmente Kevin Feige & co. non si sono ancora espressi su un eventuale titolo incentrato sugli Young Avengers, ma sappiamo che nel corso della Fase 4 faranno il loro debutto anche Kate Bishop (Hawkeye) e America Chavez (Doctor Strange 2) e Mrs. Marvel. Inoltre Cassie Lang ha subito un recasting per Ant-Man and the Wasp.

