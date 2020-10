Marvel Universe, quali sono i personaggi più forti ancora fuori dalla saga di Kevin Feige?

Il Marvel Cinematic Universe ha iniziato dal basso quando ha portato il suo mondo sul grande schermo, con Kevin Feige che ancora non possedeva i diritti su molti dei personaggi più famosi della Marvel Comics e fu 'costretto' a tirare fuori il meglio da Iron Man, Captain America e Thor.

Oggi che è diventata la saga cinematografica di maggior successo di tutti i tempi, le cose sono leggermente cambiate: Iron Man e Captain America sono stati salutati addirittura per scelta artistica, dato che con i nuovi contratti stipulati dalla Disney Feige e compagnia avranno a disposizione centinaia di nuovi supereroi e supercattivi da schierare.

Ma quali sono i più potenti? Il sito CBR ha provato a stilare una classifica, piazzando al decimo posto il celebre Silver Surfer, arrivato sulla scrivania di Kevin Feige dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney. Al nono posto, quasi a voler dare continuità, troviamo invece Galactus, 'padrone' di Silver Surfer e uno degli esseri più potenti della cosmologia Marvel.

All'ottavo posto il leader degli X-Men Charles Xavier, già interpretato sul grande schermo da Patrick Stewart e da James McAvoy, mentre al settimo posto c'è Sentry, il supereroe più potente dell'universo a fumetti Marvel ma anche quello meno conosciuto. Al sesto posto, appena fuori dalla top five, troviamo invece Nova, che i Marvel Studios avevano già pensato di introdurre nel primo Guardiani della Galassia e in numerosi altri film, scelta poi scartata per un motivo o per un altro.

Infine, i primi cinque posti della classifica includono in sequenza Hyperion, Magneto, Namor, Hercules e ... Squirrel Girl, che tra il serio e il faceto viene eletta la più potente fra i personaggi ancora inediti nel MCU, in grado di sconfiggere nei fumetti sia Dottor Destino che Thanos.

Voi quale supereroe o supercattivo vorreste vedere nei prossimi film di Kevin Feige? Ditecelo nei commenti!

