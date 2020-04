Marvel Universe, ecco perché potrebbero arrivare ulteriori posticipi per film e serie tv

La pandemia di Coronavirus ha interrotto praticamente tutte le produzioni di Hollywood per il prossimo futuro, compresi tutti i progetti che si trovano nella lunga lista dei Marvel Studios.

I ritardi nella produzione e nei programmi hanno causato un effetto domino nelle date di uscita, e ora secondo il noto scooper Charles Murphy arriva un nuovo aggiornamento circa lo stato delle produzioni: come si legge sul suo blog Murphy's Multiverse, Kevin Feige e i suoi team presso i Marvel Studios stanno guardando a settembre come punto di ripartenza dei lavori, con le riprese di tutti i progetti attualmente in fase di sviluppo che quindi slitteranno di circa sei mesi.

Ad esempio, Gli Eterni non è ancora passato per il suo ciclo di riprese aggiuntive, qualcosa che Feige in passato propagandato come una parte importante del successo dei film Marvel. Inoltre, sia The Falcon & The Winter Soldier che WandaVision sono stati interrotti appena prima di terminare completamente la produzione, mentre Loki e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli avevano iniziato soltanto qualche giorno prima del lockdown generale.

Se questo rumor dovesse rivelarsi vero, è logico pensare che ad un certo punto arriveranno altri cambi di programma: attualmente, Loki è destinato ad arrivare su Disney+ nella primavera 2021, mentre Shang-Chi è stato posticipato a maggio. Ciò darebbe alla serie con Tom Hiddleston solo sette mesi per girare un'intera stagione mentre darebbe circa otto mesi di tempo a Shang-Chi.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla situazione di Spider-Man 3, per il quale un rinvio sembra invece solo una questione di tempo.