Marvel Universe, Paul Rudd non ha 'la minima idea' di quando tornerà Ant-Man

Secondo le ultime indiscrezioni Ant-Man 4 è uno dei tanti film Marvel cancellati dalla Disney, ora che l'azienda vuole tornare a parlare su progetti dal sicuro successo, dunque molti fan si sono chiesti: quando tornerà Paul Rudd nel MCU?

Questa stessa domanda è stata posta direttamente all'attore nel corso di una recente intervista promozionale per Ghostbusters: Minaccia Glaciale, nuovo film della saga di Ghostbusters che vede Paul Rudd tra i protagonisti e che è appena sbarcato nelle sale cinematografiche americane (in Italia arriverà dal prossimo 11 aprile): parlando con ScreenTime, tuttavia, l'attore ha spiegato di non sapere nulla sui piani della Marvel per il futuro del suo personaggio, lasciando i fan nell'incertezza.

"Non ne ho la minima idea. Nessuna idea, davvero", ha dichiarato l'attore. "Lo sapete come funziona, è sempre così. Sono loro a chiamarti. Staremo a vedere. Se avranno delle nuove idee per continuare la storia di Ant-Man, allora immagino che mi coinvolgeranno...attualmente, purtroppo, non so nulla in proposito, sono onesto."

La storia ci insegna a non credere mai agli attori che si dichiarano onesti nelle interviste, specie quando si ha a che fare con la Marvel, tuttavia al momento non c'è traccia di novità in merito al futuro di Ant-Man: dando per buone le indiscrezioni che hanno parlato della cancellazione di Ant-Man 4, è probabile che Scott Lang sarà rivisto in Avengers 5, mentre in base a quanto visto nel finale di The Marvels possiamo supporre che sua figlia Cassie dovrebbe far parte del film degli Young Avengers.

