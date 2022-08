Il Marvel Universe da adesso ha un 'Osservatore' per controllare la timeline della saga

I Marvel Studios non riposano mai e dalla conclusione della Saga dell'Infinito il calendario uscite si è moltiplicato, con quattro film all'anno e numerose serie tv per Disney Plus, e la mole di lavoro è così vasta che alla fine è successo: qualcuno sarà pagato per tenere d'occhio la timeline.

A rivelarlo in una recente intervista concessa al noto portale The Direct, ci ha pensato la scrittrice principale di She-Hulk: Attorney at Law, Jessica Gao, che ha dichiarato che da qualche tempo i Marvel Studios hanno assunto ufficialmente una persona il cui compito è quello di prendersi cura in modo specifico della timeline del franchise, assicurandosi che i vari film e le tante serie tv si connettano in modo efficace senza creare errori di continuità. "C'è una persona alla Marvel il cui compito è tenere traccia della sequenza temporale di tutto ciò che accade nella saga", ha ammesso la showrunner. "Noi ci siamo interfacciati con lui mentre stavamo scrivendo gli episodi di She-Hulk."

Questo eroe attualmente senza nome, paragonabile al famoso 'Osservatore', l'entità cosmica della Marvel che osserva tutte le linee temporali del Multiverso vista per la prima volta nella serie animata What If, sta avendo il suo bel daffare dopo Avengers: Endgame, dato che la Saga del Multiverso ha certamente complicato le cose dal punto di vista della timeline.

Vi ricordiamo che i Marvel Studios saranno presenti al D23 Expo con un panel ufficiale durante il quale saranno presumibilmente svelati i titoli ancora sconosciuti che completeranno il puzzle della Fase 6 annunciata al Comic Con. Quali sono le vostre aspettative? Come sempre, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altre notizie dal mondo Marvel, ecco le ultime indiscrezioni sul cast della Donna Invisibile nel reboot dei Fantastici 4.