Marvel Universe, quali novità potrebbe portare al cinema un adattamento di Ultimatum?

In questi giorni internet è impazzito a causa di alcuni rumor arrivati da fonti attendibili secondo cui i Marvel Studios sarebbero a lavoro su un adattamento di Ultimatum, celebre miniserie a fumetti pubblicamente originariamente nel 2008.

La storia, che Magneto come antagonista centrale e i Fantastici Quattro come personaggi principali, sulla carta appare a dir poco interessante da portare sul grande schermo, e sarebbe perfetta per un eventuale film cross-over che unisca i personaggi del MCU insieme alle nuove proprietà acquisite dalla Fox.

La storia si basa sulla furia cieca di Magneto, che tenta di distruggere la società così come la conosciamo per crearne una nuova da lui governata: per farlo inverte i poli magnetici del pianeta, sfruttando il potere del martello Mjolnir. La storia è famosa anche per aver dipinto Dottor Destino sotto una luce eroica, dato che si schiera dalla parte dei supereroi per impedire la distruzione del mondo e soprattutto per rimediare ai suoi errori (tutto parte quando Doom uccide i figli di Magneto, Quicksilver e Scarlet). Inoltre, uno dei principali punti della trama di Ultimatum riguarda Thor, che affronta Hela e i suoi eserciti di morti per salvare l'anima di Valchiria, e sarebbe un modo semplice per dare a Chris Hemsworth e la sua Asgard un ruolo centrale nel film (senza contare la possibilità di riportare in auge qualche volto noto con un cameo nelle scene ambientate nel regno dei morti).

Inoltre, la storia rivela che i mutanti sono un esperimento sbagliato risalente all'epoca del siero del super-soldato, con Nick Fury che svela che il gene mutante proviene dal sangue di Wolverine, e questo potrebbe essere un modo immediato per spiegare l'arrivo degli X-Men nel MCU.

Naturalmente, qualora il progetto dovesse arrivare davvero, sarà come consuetudine molto diverso al cinema rispetto a quanto visto nei fumetti, dato che storicamente i Marvel Studios non hanno mai seguito alla lettera le pagine della Marvel Comics: voi cosa ne pensate? Quali spunti potrebbe offrire al MCU un film del genere? Discutiamone nei commenti.

