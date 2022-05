Marvel Universe, Namor sta arrivando: lo rivela lo sceneggiatore di Doctor Strange 2

Michael Waldron, sceneggiatore della serie tv Loki e del nuovo film di Sam Raimi Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha anticipato l'arrivo di Namor il Sub-Mariner nel Marvel Cinematic Universe.

Come ormai saprete, infatti, in Doctor Strange nel Multiverso della Follia esordiscono gli Illuminati, o almeno una possibile versione degli Illuminati che lo Stephen Strange di Benedict Cumberbatch incontra nei suoi viaggi attraverso il Multiverso. Tuttavia i fan dei fumetti avranno certamente notato l'assenza di Namor, che nelle pagine della Marvel Comics degli Illuminati è stato uno dei membri fondatori: proprio su questo aspetto si è concentrato Michael Waldron, anticipando un possibile imminente esordio nel MCU del celebre antieroe.

In un'intervista con Variety, infatti, lo sceneggiatore ha spiegato che l'inclusione di Namor in Doctor Strange 2 era stata discussa in fase di pre-produzione, ma alla fine il personaggio è stato lasciato da parte per un motivo ben preciso: "Abbiamo parlato di lui, perché ovviamente è un membro originale degli Illuminati nei fumetti. Ma la Marvel ha altri piani per la sua presenza nel MCU, e quindi mentre scrivevamo questo film abbiamo deciso di lasciarlo da parte".

Secondo numerose indiscrezioni e rapporti dal set, Namor dovrebbe esordire in Black Panther Wakanda Forever, nel quale sarà interpretato da Tenoch Huerta. Il film è in uscita a novembre 2022. Per il momento mancano ovviamente notizie ufficiali in merito, dunque rimante sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.