Marvel Universe, Kevin Feige parla degli Young Avengers! Ecco che cosa ha detto

Nel corso di una recente intervista promozionale Entertainment Weekly ha provato a mettere Kevin Feige con le spalle al muro, ponendo al leader dei Marvel Studios una domanda particolarmente diretta: i fan del Marvel Cinematic Universe stanno per incontrare gli Young Avengers?

Il maestro delle non-risposte però ha tenuto fede alla sua fama, dichiarando:

"In qualità di fan dei fumetti, qualsiasi cosa all'interno di quelle pagine rappresenta da sempre la nostra ispirazione e la nostra linea guida generale. Il modo in cui queste cose si uniscono e quale forma assumono, come sovvertono sempre le aspettative, rappresenta metà del divertimento che si prova nel soddisfare le aspettative dei", ha detto Feige. "Ma, sì, si può certamente intravedere che la Fase 4 sta introducendo molti tipi di nuovi personaggi, personaggi dal potenziale infinito. Ora, tutti noi ai Marvel Studios ci sentiamo un po' come Nick Fury alla fine del primo Iron Man, abbiamo nuovi eroi che arrivano, nuovi attori e nuovi registi e diciamo loro che fanno parte di un universo più grande. Adesso dobbiamo lavorare per costruire. Sono felice di dire che tutti loro stanno facendo un lavoro straordinario, e non vedo l'ora di mostrare il frutto della loro fatica al mondo".

Nel caso aveste perse il conto, oltre all'introduzione di Wiccan e Speed in WandaVision per Doctor Strange 2, il MCU si prepara a presentare anche la nuova Occhio di Falco, Patriot, Cassie Lang (la figlia di Ant-Man avrà un ruolo da co-protagonista in Ant-Man and the Wasp: Quantumania) e anche America Chavez apparirà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tutti questi personaggi, non serve specificarlo, nei fumetti hanno fatto parte degli Young Avengers sin dalla loro formazione, e alcuni di loro saranno interpretati da attori di spicco come Hailee Steinfeld e Kathryn Newton.

Senza contare la nuova Vedova Nera interpretata da Florence Pugh, che farà il suo esordio in Black Widow ma tornerà anche nella serie di Occhio di Falco.