Marvel Universe, John Krasinski ancora molto interessato alla parte di Reed Richards

Sette giorni dopo la notizia dell'incontro fra Emily Blunt e i dirigenti Marvel Studios, il marito dell'attrice John Krasinski ha parlato della possibilità di unirsi lui stesso al Marvel Cinematic Universe.

Come forse saprete, da qualche anno ormai la coppia è la preferita del grande pubblico per le parti di Reed Richards e Sue Storm, marito e moglie nel mondo dei fumetti meglio noti con i loro rispettivi nomi da supereroi, Mr. Fantastic e la Donna Invisibile, leader dei Fantastici Quattro. L'attore, che ad aprile rivedremo insieme alla Blunt in A Quiet Place II - che ha scritto, diretto, interpretato e prodotto dopo il successo del primo capitolo del 2018 - in una recente intervista promozionale ha dichiarato:

"Ma chi sono io per distruggere i sogni delle persone?" ha scherzato Krasinski con Total Film Magazine. "Certo che mi piacerebbe entrare nell'universo Marvel. Adoro quei film perché sono divertenti, ma penso anche che siano davvero ben fatti. E quel che è certo è che molti dei miei amici sono già in quei film. Non ho idea di cosa stiano pensando alla Marvel, ma se hanno intenzione di prendermi in considerazione per interpretare Mr. Fantastic, allora che continuino a farlo perché mi piacerebbe moltissimo."

Insomma, dopo questa dichiarazione della star potrebbe essere solo una questione di trovare l'accordo giusto fra le due parti, soprattutto considerato che i Marvel Studios sono intenzionati a realizzare il tanto atteso reboot dei Fantastici Quattro: voi vorreste Krasinski e la Blunt nei panni di Mr. Fantastic e la Donna Invisibile? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un rumor relativo al ritorno del villain Crossbones.