Marvel Universe, grosse novità per Silver & Black: e riguardano Disney Plus!

Nel corso di una recente intervista con l'Hollywood Reporter, la regista Gina Prince-Bythewood ha svelato alcune grosse novità relative a Silver & Black, spin-off legato a Spider-Man da anni in sviluppo alla Sony Pictures e incentrato su Silver Sable e Black Cat.

Mentre il futuro del Marvel Cinematic Universe cerca di prendere forma dopo il nuovo accordo con la Sony, con Morbius e Venom 2 apparentemente collegati allo Spider-Man di Tom Holland, l'autrice ha spiegato che il suo film sta passando sotto sostanziali modifiche, al punto che si è parlato di tramutarlo in una serie tv per Disney+.

"Adoro davvero quel progetto, e spero che possa essere realizzato in qualche modo. Continua a passare attraverso idee diverse. In primo luogo, sarebbe stato un film incentrato su entrambi i personaggi, ma poi è stata presa la decisione di separarle. Ora, si parla di altre cose: forse la si potrebbe mettere su Disney+ come serie limitata. Devo dire che mi piaceva di più l'idea originale, quella di un film su entrambe. Ma la mia speranza è che un giorno possa concretizzarsi in qualche modo."

Sappiamo che Sony ha in programma di portare le sue proprietà di Spider-Man sul piccolo schermo, ed è possibile che Silver & Black possa essere tra questi e in realtà non è la prima volta che il progetto viene accostato al mondo televisivo. Tuttavia la menzione a Disney+ è davvero inaspettata e sorprendete, in quanto i Marvel Studios avrebbero la possibilità di sviluppare solo le avventure di Spider-Man, e non dei suoi spin-off. E' possibile che Kevin Feige le mani in pasto anche nelle produzioni Sony?

Dovremo aspettare ulteriori informazioni per saperne di più. Per altri approfondimenti, scoprite le nuove date di uscita dei film Marvel.