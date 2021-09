Marvel Universe, tutti i film in uscita dopo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Il successo oltre le aspettative di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli al box office non solo ha spinto Sony ad anticipare l’uscita di Venom: La Furia di Carnage, ma ha anche riacceso l’entusiasmo dei fan vogliosi di vedere qualcosa di nuovo nel Marvel Cinematic Universe.

Se siete curiosi di scoprire cosa ha in serbo il futuro del franchise, abbiamo raccolto per voi tutti i titoli del MCU in uscita dopo Shang-Chi e la relative date di uscita sul grande schermo: da Eternals di Chloe Zhao (regista premio Oscar per Nomadland) al terzo capitolo dei Guardiani della Galassia, passando per la nuova avventura di Thor, il sequel di Black Panther e ovviamente l’attesissimo Spider-Man: No Way Home.

Ecco il calendario completo dei titoli del MCU in arrivo:

Eternals - 3 novembre 2021

Spider-Man: No Way Home (distribuito da Sony Pictures) - 17 dicembre 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 23 marzo 2022

Thor: Love and Thunder - 4 maggio 2022

Black Panther: Wakanda Forever - 8 luglio 2022

The Marvels - 11 novembre 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 17 febbraio 2023

Guardiani della Galassia vol. 3 - 5 maggio 2023

Film Marvel senza titolo - 28 luglio 2023

Film Marvel senza titolo - 6 ottobre 2023

Film Marvel senza titolo - 10 novembre 2023

Vi ricordiamo che il principale candidato per lo slot di luglio 2023 è il reboot dei Fantastici 4, ovvero l'unico film inserito nel trailer dedicato al futuro del MCU a non avere ancora ottenuto una data di uscita ufficiale. Inoltre, vi ricordiamo che è in lavorazione anche il film di Blade con Mahershala Ali.