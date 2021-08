Marvel Universe, il corto All Hail The King ha un nuovo logo su Disney+

In attesa di rivedere Sir Ben Kingsley nei panni dell'esuberante Trevor Slattery nel riuscito Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli di Destin Daniel Cretton, il personaggio "finto" Mandarino in Iron Man 3 è stato in passato anche protagonista di un fantastico one shot Marvel, All Hail The King, disponibile su Disney+.

Nella storia del corto, Trevor finiva in carcere per i crimini commessi come finto Mandarino a capo dell'organizzazione dei Dieci Anelli, e proprio in prigione scopriva in realtà l'esistenza del vero Mandarino, che alla fine inviava dei sicari per ucciderlo. Con l'arrivo di Shang-Chi, adesso, sappiamo che il nome del vero Mandarino è Wenwu, interpretato da un mastodontico Tony Leung.



Ad ogni modo, la notizia del giorno è che proprio in vista dell'uscita del nuovo cinecomic Marvel Studios al cinema, dove ricordiamo arriverà il prossimo 1° settembre 2021, Disney+ e Marvel hanno deciso di cambiare il logo ufficiale del corto All Hail The King sulla piattaforma streaming, collegandolo sostanzialmente a quello di Shang-Chi e ai dieci anelli, per dare un senso di continuità a tutto il progetto.



Cosa ve ne pare? Curiosi di rivedere Trevor Slattery al cinema? Ditecelo nei commenti.



Intanto vi ricordiamo che nel cast di Shang-Chi troveremo anche Awkwafina e Michelle Yeoh.