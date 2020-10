Marvel Universe, confermato un film di Avengers tutto al femminile: scoprite i dettagli!

I fan del Marvel Cinematic Universe ne hanno avuto un assaggio in un'ormai iconica scena di Avengers: Endgame, ma a quanto pare la squadra femminile del team dei supereroi si sta preparando per un film stand-alone.

A confermarlo è stata Letitia Wright, star di Black Panther e Avengers: Infinity War che prese parte in prima persona alla "sequenza A-Force" vista nella battaglia finale contro Thanos e il suo esercito nell'ultimo film dei fratelli Anthony e Joe Russo. L'attrice, nel corso di una recente intervista, ha dichiarato:

"Non credo che un film di sole donne Avengers sia qualcosa per cui dobbiamo lottare: voglio dire, Victoria Alonso è stata già molto chiara a riguardo, e anche Kevin Feige. È solo questione di tempo prima che lo facciano, non 'se' ma 'quando'."

L'attrice, che dovrebbe diventare la nuova Black Panther dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman, ha poi spiegato cosa significa per lei avere un ruolo così importante nei film Marvel Studios: "È sempre stato un mio sogno interpretare qualcuno che potesse avere un impatto non solo per le donne nere, ma anche per le donne di tutto il mondo e anche per i giovani. Avere così tante persone entusiaste per Shuri è una bella sensazione. Mi sento come se avessi contribuito a qualcosa di positivo nel mondo."

Ricordiamo che l'uscita di Black Panther 2 attualmente è ancora fissata al 6 maggio 2022.