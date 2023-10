Marvel Universe, come lavora esattamente Kevin Feige?

Come lavora esattamente Kevin Feige? É una domanda che i fan del Marvel Cinematic Universe si saranno sicuramente posti di tanto in tanto, e in questo articolo proveremo a rispondere.

Kevin Feige, conosciuto ai più come il presidente dei Marvel Studios e deus ex machina del Marvel Cinematic Universe, in realtà è il direttore creativo di tutta la Marvel Entertainment, un ruolo prestigioso che il produttore ricopre dall’ottobre 2019, vale a dire da qualche mese dopo il successo planetario raggiunto con Avengers: Endgame, che all'epoca divenne il film con l'incasso più alto della storia.

Dal 2007 al 2019, Kevin Feige era stato 'solo' il presidente dei Marvel Studios dal 2007 al 2019, un ruolo nel quale ha supervisionato 23 film dei Marvel Studios e ha contribuito a trasformarli tutti in successi al botteghino. Svolge questo compito ancora oggi, ma in qualità di Chief Creative Officer per Marvel Entertainment ora Feige supervisiona non solo la divisione cinematografica della Marvel, ma anche quella televisiva e la divisione dei fumetti: il suo ruolo è, sostanzialmente, quello di garantire una maggiore sinergia tra le tre diverse aree di Marvel Entertainment, dato che prima della sua nomina le decisioni creative e finanziarie dei Marvel Studios, della Marvel Television e della Marvel Comics venivano tutte gestite separatamente e da persone diverse.

Nello specifico del Marvel Cinematic Universe, per il quale prende in esame tutte le decisioni principali e non (passano sulla sua scrivania i progetti da approvare, i registi a cui affidarli, i cast da selezionare e così via), lui stesso ha rivelato che gestisce la saga su una prospettiva di cinque anni: vale a dire che Kevin Feige (e pochi della sua cerchia ristretta) sa sempre cosa accadrà nel MCU con cinque anni di anticipo rispetto al presente, e in base a questa strategia possiamo supporre che la saga è già pianificata fino all'incirca al 2029, con aggiornamenti continui di anno in anno. Inoltre, in questi giorni è stato svelato che Kevin Feige ha anche un piano di emergenza segreto in caso di fallimento del MCU da mettere in pratica solo se e quando il pubblico perderà interesse nella saga.

