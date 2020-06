Marvel Universe, le cicatrici di Killmonger celano indizi sulla trama di Black Panther 2?

Erik Killmonger, interpretato da Michael B. Jordan in Black Panther di Ryan Coogler, è diventato fin dai primi giorni di programmazione del cinecomic uno dei villain preferiti dei fan del Marvel Universe grazie alla sua determinazione nel rivendicare i propri diritti, argomento quanto mai attuale.

Sebbene il cattivo muoia alla fine del fine a causa durante dello scontro con T'Challa/Black Panther per il destino del Wakanda, una nuova teoria suggerisce che le cicatrici di Killmonger potrebbero nascondere gli eventi di Black Panther 2.

Le ferite sul corpo del personaggio indicano le persone che ha ucciso, ma si riferiscono anche a una tradizione più profonda. Come i fan del MCU già sapranno, Killmonger non è cresciuto nel Wakanda a causa delle decisioni prese da suo padre e da re T'Chaka, il padre di T'Challa. Il padre di Killmonger era un membro dei War Dogs, un gruppo segreto che Wakanda usava per monitorare il mondo esterno. Tuttavia, questi iniziarono a sentirsi frustrati dall'incapacità del loro paese di interagire con gli altri popoli, e quando suo padre viene ucciso in uno scontro con T'Chaka, Killmonger inizia a esplorare il mondo con un occhio cinico e spietato.

Secondo la teoria, le cicatrici del villain rappresentano una nuova tribù di wakandiani, quella di tutti i bambini dimenticati e lasciati senza aiuto dalla nazione africana, che nel sequel del film potrebbero seguire il credo del villain. Nel video di CBR, che trovate in calce alla notizia e nel quale viene spiegata nel dettaglio la teoria, si parla anche di un possibile ritorno di Killmonger.

Al momento, i dettagli della trama per Black Panther 2 sono sconosciuti, anche se ci sono state voci persistenti sul fatto che Namor farà il suo debutto nel MCU proprio in questo film.