Marvel Universe, chi è l'eroe più sexy del MCU? Rispondono gli altri eroi!

Considerando il materiale umano presente nel Marvel Cinematic Universe, eleggere l'eroe più sexy di tutto il franchise non è certo cosa facile. Nel senso: chi non lo è? Ma se lo chiedete a un diretto competitor, lì la risposta diventa interessante. Ecco quella del cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Avete presente quella scena del terzo capitolo di Pirati dei Caraibi – che in questi giorni torna tristemente attuale per Johnny Depp, il motivo lo conosciamo tutti – in cui i 12 pirati nobili riuniti devono eleggere il Pirata Re? E finiscono ovviamente in stallo, perché ognuno assegna a sé stesso il proprio voto? Bene, una scena del genere, soprattutto se ci fosse ancora uno come Tony Stark, si sarebbe potuta riprodurre facilmente alla domanda su chi sia l’eroe più sexy di tutto l’MCU. Soprattutto se, a rispondere, devono essere degli eroi dell’MCU, fra l’altro neanche male.

È quando capitato a Elizabeth Olsen – la Wanda per cui ci si chiede perché non abbia cercato Visione e Pietro in Doctor Strange 2 – e Benedict Cumberbatch – il buon dottore in questione – nel corso di uno dei tanti incontri che si stanno tenendo per promuovere l’uscita di Doctor Strange 2 con i suoi universi alternativi e il suo intramontabile Professor X, appena approdato ma già pronto a un radioso futuro nel MCU. Per fortuna, la dinamica dell’incontro non ha permesso loro di scegliersi la preferenza, ma solo di dare l’assenso a un’affermazione già preparata dalla produzione.

Si trattava infatti del classico gioco “non d’accordo”, che permetteva loro di offrire un range di risposte che andasse da “fortemente in accordo” a “fortemente in disaccordo” di fronte a tutta una serie di statements. Quello incriminato recitava: “Il Thor di Chris Hemsworth è l’eroe più bello di tutto il MCU”. Entrambi di sono detti fortemente d’accordo, elogiando in modo piuttosto spiritoso le dimensioni del braccio di Hemsworth: “Non puoi fare a meno di guardarlo in continuazione, fa quasi impressione, è più grande della mia testa”. Così la Olsen, che ha però voluto aggiungere: “Non è solo una questione estetica. È anche affascinante, divertente, gentile e un buon attore”.

Ma ovviamente come dimenticarsi di Sebastian Stan e Anthony Mackie, hanno elencato diplomaticamente i due limitandosi al parterre maschile. E persino di un cattivone come Josh Brolin nei panni di Thanos (non truccato ovviamente): “È come il buon vino. Continua a migliorare e diventare più delizioso con l'età...”. E per voi, qual è l’eroe più sexy del MCU? Sia fra gli uomini che le donne, senza distinzioni, che tanto qualcuno già si preparava alla versione femminile multiversale di Doctor Strange.