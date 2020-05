Marvel Universe, un celebre villain eletto il più grande cattivo della storia del cinema

Un celebre villain del Marvel Cinematic Universe è stato eletto da un nuovo sondaggio come il più grande cattivo della storia del cinema, in base ad alcuni parametri speciali.

Si tratta ovviamente di Thanos, villain dell'Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe e in un certo senso vero e proprio protagonista di Avengers: Infinity War: il successo ottenuto grazie alla prova di Josh Brolin e allo sconcertante finale del primo film crossover dei fratelli Russo lo ha posizionato in cima ad una nuova classifica dei 50 cattivi più famosi della storia del cinema, redatta non solo in base ai voti su Rotten Tomatoes ottenuti dai rispettivi film, ma anche dal numero di ricerche collezionate tra Google e Wikipedia.

Thanos è avanti a tutti con un totale di 81,05 punti in base a questa metrica: a completare la top 5 ci sono Darth Vader con 69.2, Joker con 66.57, Lord Voldemort con 49.96 e Kylo Ren con 48.45. Andando oltre, invece, l'elenco include anche Lord Farquaad di Shrek alla posizione numero 10, Ade da Hercules (il cattivo Disney più in alto nella classifica) e Slimer di Ghostbusters, che chiude l'elenco alla posizione 50.

Cosa ne pensate? Qual è il villain su cui vi informate di più tramite i vari motori di ricerca? E quale considerate il migliore? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti scoprite il torneo di Rotten Tomatoes per i migliori film dell'estate e il possibile ritorno di Thanos ne Gli Eterni.