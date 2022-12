Marvel Universe: in arrivo 'diversi' follow-up di Licantropus, lo speciale di Disney Plus

Licantropus è stata una delle sorprese del 2022, tanto da tornare in trend sui social nei giorni scorsi solo per una doverosa celebrazione, ma i fan del Marvel Cinematic Universe potrebbero rivedere il personaggio horror di Gael Garcia Bernal molto presto.

Secondo una nuova indiscrezione arrivata sui social grazie al celebre insider e scooper Daniel RPK, i Marvel Studios starebbero lavorando ad altri due Speciali a tema Halloween, anche se al momento non è ancora chiaro quali personaggi e/o team saranno al centro delle prossime storie esclusive per Disney Plus. Tra le possibilità, chiaramente, quella di un vero e proprio sequel di Licantropus che continui le avventure di Jack Russell, Man-Thing ed Elsa.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di nuovi Speciali MCU per Disney Plus in arrivo, ma sicuramente la precisazione che alcuni di questi progetti saranno dedicate ad atmosfere 'halloweenesche' fornirà ulteriore benzina da buttare sul fuoco delle speculazioni circa il possibile esordio dei Midnight Sons, un team di supereroi legati al mondo dell'occulto composto da diversi personaggi che i Marvel Studios stanno pian piano portando sul piccolo e grande schermo, da Moon Knight a Blade allo stesso Licantropus.

Che cosa ne pensate? E quale personaggio Marvel vorreste vedere protagonista di un nuovo Speciale? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto!