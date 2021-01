Marvel Cinematic Universe, quanti anni sono trascorsi da Iron Man ad Avengers: Endgame?

A causa dei tanti problemi legati alla Pandemia di Coronavirus, purtroppo i Marvel Studios si sono trovati costretti a posticipare di un intero anno l'inizio e il prosieguo dell'attesissima Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che ricordiamo inizierà il prossimo maggio con il Black Widow di Cate Shortland.

Anche se il film spin-off dedicato alle origini della Vedova Nera di Scarlett Johansson sarà ambientato nel passato, tra gli eventi di Civil War e Avengers: Infinity War, tutto il resto del progetto Fase 4 proseguirà dopo gli eventi di Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, dunque senza l'Iron Man di Robert Downey Jr. e con il Captain America di Chris Evans ritiratosi a vita privata negli anni '50 e invecchiato nel presente.



Detto questo, quanto tempo esatto è passato dal primo e iconico Iron Man di Jon Favreau agli eventi di Endgame? Ebbene, all'interno della continuity narrativa, il film apripista del Marvel Cinematic Universe ha luogo nell'autunno del 2010, dato che Avengers è ambientato nella primavera del 2012. Dato che Tony Stark dichiara in Avengers: Infinity War che "sono passati sei anni dal suo primo contatto con gli alieni", dunque nel 2012, ci troviamo esplicitamente nel 2018.



Endgame inizia qualche settimana dopo la Decimazione di Thanos, dunque sempre nello stesso anno, e poi c'è un salto di 5 anni nel futuro, il che significa che nella continuity narrativa del MCU ci troviamo ora nel 2023, che significa che tra il primo Iron Man e l'ultimo Avengers sono passati esattamente 13 anni.



