Marvel Universe, Amanda Seyfried rivela: 'Ecco perché non ho accettato il ruolo di Gamora'

Nel corso di una recente intervista promozionale, l'attrice Amanda Seyfried ha commentato la sua passata vicinanza al Marvel Cinematic Universe e spiegato la sua decisione di declinare il ruolo di Gamora, co-protagonista della saga di Guardiani della Galassia oggi interpretata da Zoe Saldana.

Il mondo Marvel qualche anno fa era infatti pronto ad accogliere la Seyfried nella propria famiglia, ma la star declinò. Oggi che il personaggio ha raggiunto una popolarità incredibile grazie alla saga di James Gunn e alle apparizioni in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, la star si è pentita della sua scelta?

"Ci penso spesso, in realtà", ha detto ridendo. "Non sono davvero un'appassionata del film Marvel, il che è, credo, il motivo per cui ero titubante. In realtà non mi piaceva l'idea di diventare verde. Sapevo che sarebbe stato un lavoro lunghissimo. Ricordo di aver parlato una volta con Jennifer Lawrence, e lei mi raccontò di quanto tempo impiegava per diventare blu nei film degli X-Men, e la cosa mi spaventava, a dire il vero. Sembrava un inferno sulla terra, perché poi arrivi sul set e devi stare lì solo per un paio d'ore, e poi devi tornare al trucco per altre cinque ore e toglierti tutta quella roba. Il motivo per cui ho declinato sostanzialmente fu questo.".

Grazie al rifiuto della Seyfried, Zoe Saldana sarebbe diventata l'unica attrice con ben tre diversi film oltre i 2 miliardi di dollari al botteghino con Avatar e i due Avengers.

Per altri approfondimenti scoprite chi vuole interpretare Tempesta nel MCU; inoltre, ecco cosa Chris Evans odia di Spider-Man.