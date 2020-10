Marvel Universe, Alejandra López scelta per dirigere un progetto misterioso: i dettagli!

Tramite il noto portale Murphy's Multiverse arriva la conferma che la regista portoricana Alejandra López è stata scelta dai Marvel Studios per prendere le redini di un misterioso nuovo progetto attualmente sconosciuto.

E' stata la regista stessa a farlo sapere a tutti tramite i suoi social media, rivelando che il suo prossimo progetto l'avrebbe portata a Burbank, in California. In calce potete vedere la foto pubblicata dalla López.

Alejandra López ha già lavorato a diversi progetti, anche se ad oggi il suo lavoro più famoso rimane il cortometraggio The Blue Cape, uscito nel 2019. Il film racconta la storia commovente di un ragazzo che si muove in un Porto Rico devastato da un uragano: il suo obiettivo è quello di spingersi oltre i propri limiti per trovare delle medicine per suo nonno.

Per il momento impossibile stabilire quale compito le sarà assegnato da Kevin Feige e soci, ma i Marvel Studios stanno lavorando a diversi progetti, sia in ambito cinematografico che in ambito televisivo, una sfera che il Marvel Cinematic Universe si prepara a dominare grazie al servizio di streaming on demand Disney+.

Secondo voi a quale film o serie televisiva sarà accostato il nome della regista Alejandra López?



