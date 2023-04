Marvel Universe, trovato accordo tra ex produttrice Victoria Alonso e Disney

Mentre emergono sul web le prove della presunta innocenza di Jonathan Majors rispetto alle accuse di violenza domestica e molestie, Marvel Studios ha risolto l'altre questione spinosa scoppiata nelle scorse settimane, ovvero il licenziamento di Victoria Alonso.

Come riportato da Deadline, la Disney ha trovato un accordo con la produttrice Victoria Alonso, presidente di Physical, Post Production, VFX e Animation dei Marvel Studios: i termini non sono stati resi noti ma si parla di un accordo multimilionario, che sarebbe stato raggiunto all'inizio di questa settimana e reso pubblico solo nelle scorse ore.

Dal report di Deadline arriva anche la conferma definitiva che la Alonso è stata licenziata per aver promosso Argentina: 1985, film candidato agli Oscar 2023 da lei co-prodotto - secondo il contratto con la Disney, alla produttrice era stato vietato di sponsorizzare altri film all'infuori di quelli targati Marvel. Argentina: 1985 è stato distribuito da Amazon e Alonso è stata uno degli otto produttori accreditati, e promuovendolo "ha violato un accordo risalente al 2018 riguardante gli standard di condotta aziendale e che stabilisce che i dipendenti non avrebbero dovuto lavorare per studi concorrenti", secondo l'Hollywood Reporter. Nonostante la Disney abbia provato a chiudere un occhio più volte di fronte alle numerose interviste della Alonso a favore di Argentina 1985, la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha portato al licenziamento parrebbe essere stata la comparsa della produttrice sul tappeto rosso degli degli Oscar per il film argentino, e non per il film Marvel Black Panther: Wakanda Forever.



Un precedente storico per più di una ragione, risolto come prevedibile a porte chiuse.