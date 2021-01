Marvel Universe, 5 teorie assolutamente folli per le Fasi 4 e 5

Finalmente ci siamo! Il 15 gennaio, dopo oltre un anno di assenza dagli schermi, l'uscita di WandaVision Disney+ inaugurerà ufficialmente la tanto attesa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Nell'attesa, scopriamo insieme alcune delle teorie più folli che circolano tra i fan del franchise.

Elizabeth Olsen ha recentemente commentato i potenziali collegamenti tra WandaVision e House of M, ed è proprio dal celebre crossover a fumetti scritto da Brian Michael Bendis che ha origine la prima teoria che andiamo a proporvi. In sostanza, visto che la serie aprirà il nuovo arco narrativo e darà probabilmente vita al Multiverso, elemento centrale che andrà a collegarsi anche con titoli quali Loki, Spider-Man 3 e Doctor Strange 2, qualcuno pensa che l'intera Fase 4 potrebbe essere un adattamento di House of M.

Rimanendo all'interno delle line-up di serie TV in arrivo su Disney+, la prossima ipotesi riguarda i protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier, show che si presenta come una sorta di sequel della trilogia di Captain America e in cui Sam Wilson dovrebbe raccogliere l'eredità lasciata da Steve Rogers. Ebbene, secondo una teoria non sarà Falcon a diventare il nuovo Captain America, ma toccherà invece ad America Chavez, personaggio che verrà introdotto in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La prossima teoria riguarda invece un volto noto dei fumetti Marvel di cui non è ancora stato confermato l'arrivo nel MCU: Adam Warlock. Secondo uno scenario proposto da CBR, Warlock - di cui si vocifera da tempo un debutto in Guardiani della Galassia vol.3 - potrebbe ripristinare le Gemme dell'Infinito per riportare l'equilibrio nell'universo dopo le conseguenze delle azioni di Thanos.

Passiamo ora a Thor: Love and Thunder, senza dubbio tra le pellicole più attese tra quelle in arrivo nei prossimi anni. Sappiamo che il film, diretto da Taika Waititi, vedrà Jane Foster (Natalie Portman) assumere il ruolo della Potente Thor, e secondo una teoria sarà proprio lei a prendere il posto del Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth in caso di un suo eventuale addio al franchise.

Chiudiamo infine con uno sguardo alla Fase 5. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha da poco rivelato che la Fase 4 non includerà - per la prima volta - alcun film dedicato agli Avengers, i quali faranno ritorno nei prossimi archi narrativi della saga. Lo stesso Feige l'anno scorso ha confermato che in futuro il MCU accoglierà finalmente anche i mutanti, e qui la domanda sorge quasi spontanea: non sarebbe bello vedere un crossover Avengers vs X-Men?