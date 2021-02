Marvel Universe: i 5 supereroi più forti e i 5 più deboli

Mentre procede a gonfie vele l'uscita settimanale degli episodi della superlativa WandaVision di Disney+, cresce sempre di più l'attesa per il ritorno cinematografico dei restanti personaggi Marvel, da Black Widow a Doctor Strange, e oggi volgiamo prova a scoprire i 5 eroi più forti e i 5 eroi più deboli del MCU.

I PIÙ FORTI



Tenendo solo ed esclusivamente conto di quanto finora visto nell'evoluzione degli eventi del Marvel Cinematic Universe, iniziamo con i cinque supereroi più forti visti al cinema. Uno tra i primi è sicuramente Hulk, il Golia Verde interpretato da Mark Ruffalo e che rivedremo prossimamente nell'annunciata She-Hulk di Disney+.



La seconda è Captain Marvel, che ha il volto di Brie Larson ed è tra gli esseri più potenti dell'Universo grazie ai suoi straordinari poteri energetici. È tra le sole ad essere riuscita a tenere testa a Thanos senza particolari ripercussioni. Segue poi un'altra donna, la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen, di cui stiamo imparando a conoscere meglio i poteri proprio grazie a WandaVision, dove è stato per oltre confermato che è sta "la sola vendicatrice che sarebbe riuscita a uccidere Thanos da sola se il Titano Folle non avesse scatenato un blitz".



Viene poi Thor, il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth, anche lui vicini a uccidere Thanos e comunque generalmente immortale, con una potenza stratosferica, fuori scala per la stragrande maggioranza degli Avengers. Infine siamo indecisi tra Visione e Doctor Strange, ma dato il trattamento riservato all'eroe di Paul Bettany, attenendoci ai fini narrativi del MCU, opteremo per Strange, il cui volto è quello di Bendedict Cumberbatch.



I PIÙ DEBOLI



Nel contesto dei più deboli ci atteremo alla semplice regola delle azioni su campo e sulle abilità sovrumane. Il primo che citeremo è Occhio di Falco interpretato da Jeremy Renner, che ha accusato anche di più fisicamente la Guerra dell'Infinito. Segue poi il Falcon di Anthony Mackie, che senza le sue ali non avrebbe possibilità di sopravvivenza alcuna in molti combattimenti.



Procediamo poi con Vedova Nera di Scarlett Johansson, sempre perché umana e forte nei limiti dei suoi allenamenti fisici e delle sue abilità in combattimento, ma comunque mortale e infatti deceduta in Avengers: Endgame. Andiamo avanti con il quarto e citiamo War Machine interpretato da Don Cheadle, che è in sostanza un Iron Man però fin troppo legato alle armi sulla sua armatura, umano e senza particolari doti intellettive superiori a un Tony Stark o altri.



Concludiamo infine con Star-Lord interpretato da Chris Pratt.