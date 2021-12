Marvel Universe: i 5 momenti più clamorosi e importanti visti nel 2021 tra cinema e tv

Il 2021 è stato un anno a dir poco ricco per i fan del Marvel Cinematic Universe, che da WandaVision a Spider-Man: No Way Home hanno partecipato ad un'abbuffata senza precedenti composta da ben nove diverse portate.

Negli ultimi dodici mesi, infatti, tra film usciti al cinema (o su Disney Plus) e serie televisive realizzate per il mercato dello streaming on demand, i Marvel Studios hanno presentato WandaVision, Falcon & The Winter Soldier, Loki, Black Widow, What If, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Eternals, Hawkeye e Spider-Man: No Way Home (quest'ultimo in collaborazione con Sony, che ha portato nelle sale anche Venom: La furia di Carnage, a sua volta legato tangenzialmente al MCU). E per rivivere insieme quest'anno ricchissimo come mai prima, ecco i 5 momenti più clamorosi del 2021 Marvel:

(da questo momento l'articolo contiene pesanti spoiler sulle opere Marvel Studios, quindi procedente a vostro rischio e pericolo)

Kang il Conquistatore : okay, non proprio Kang il Conquistatore quando la sua Variante denominata 'He Who Remains', ma l'episodio finale di Loki ha presentato l'esordio di quello che prenderà probabilmente il posto di Thanos come grande super-cattivo del Marvel Cinematic Universe ... anzi, del Marvel Cinematic Multiverse.

: okay, non proprio Kang il Conquistatore quando la sua Variante denominata 'He Who Remains', ma l'episodio finale di Loki ha presentato l'esordio di quello che prenderà probabilmente il posto di Thanos come grande super-cattivo del Marvel Cinematic Universe ... anzi, del Marvel Cinematic Multiverse. Il debutto di Blade : si, effettivamente in Italia per via del doppiaggio gli spettatori di Eternals non hanno avuto la possibilità di saltare sulla propria sedia al cinema ma sono usciti dalla sala con qualche grattacapo in più. Ma alla fine del film di Chloe Zhao 'compare' off-screen Mahershala Ali per la prima volta come Blade, che molto presto si 'mostrerà' come protagonista di un suo film standalone. Il consiglio è di recuperare Eternals su Disney Plus in lingua originale, per gustarvi il primo 'debutto' del celebre vampiro cacciatore di vampiri.

: si, effettivamente in Italia per via del doppiaggio gli spettatori di Eternals non hanno avuto la possibilità di saltare sulla propria sedia al cinema ma sono usciti dalla sala con qualche grattacapo in più. Ma alla fine del film di Chloe Zhao 'compare' off-screen Mahershala Ali per la prima volta come Blade, che molto presto si 'mostrerà' come protagonista di un suo film standalone. Il consiglio è di recuperare Eternals su Disney Plus in lingua originale, per gustarvi il primo 'debutto' del celebre vampiro cacciatore di vampiri. Daredevil e Kingpin : tra No Way Home e Hawkeye, i fan hanno potuto 'riabbracciare' Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, tornati nei rispettivi panni di Matt Murdock e Wilson Fisk.

: tra No Way Home e Hawkeye, i fan hanno potuto 'riabbracciare' Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, tornati nei rispettivi panni di Matt Murdock e Wilson Fisk. La morte di zia May : il momento più scioccante e drammatico del 2021 MCU è stato sicuramente quello della morte di zia May, uccisa da Goblin in Spider-Man: No Way Home.

: il momento più scioccante e drammatico del 2021 MCU è stato sicuramente quello della morte di zia May, uccisa da Goblin in Spider-Man: No Way Home. Tobey Maguire e Andrew Garfield: sapevate tutti che l'ultimo punto sarebbe stato dedicato al ritorno degli Spider-Men di Tobey Maguire e Andrew Garfield, un momento storico per tutti i fan della saga e un punto di congiunzione tra vent'anni di cinema dedicato all'Uomo Ragno: un cinema che ripensa a sé stesso, non si riconosce, poi si ricorda, si riflette, si rifa.

