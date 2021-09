Marvel Universe, 5 film MCU da rivedere per collegarsi a Hawkeye

L'arrivo di Hawkeye, serie che seguirà Clint Barton e Kate Bishop, si avvicina sempre di più. Lo show arriva dopo che il MCU ha ormai fatto un po' di esperienza con prodotti di successo come WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier e Loki. Recentemente è arrivato un trailer di Hawkeye, che ha portato i fan a chiedersi: quali film recuperare?

Ecco cinque titoli da vedere prima di iniziare la nuova serie del MCU.

Thor (2011)

Questa pellicola segna l'esordio di Clint Barton, che pur non avendo un vero e proprio ruolo, si "presenta" a noi in un cameo, che è una promessa: lo vedremo ancora in futuro.

Avengers (2012)

E così sarà, perché il personaggio torna nel film corale degli Avengers. Qui avrà un ruolo molto più importante, e conosceremo un altro lato di lui. Conosciamo infatti la forza delle sue frecce, che quasi abbattono l'Elicarrier, e iniziamo a conoscere il suo legame con Natasha Romanoff (aka Vedova Nera), che verrà approfondito in futuro.

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ed ecco che Occhio di Falco torna, dopo un po', in un altro film dedicato ai Vendicatori. Qui abbiamo modo di conoscere il passato di Clint, ma anche il suo presente: è infatti un uomo con una casa, una moglie e una vita abbastanza comune. Quando non veste i panni da supereroe, intendiamoci. Il personaggio ci fa sorridere, prendendosi in giro perché combatte con arco e frecce contro robot super-intelligenti.

Clint avrà anche un ruolo importante nel far diventare Wanda Maximoff parte della squadra degli Avengers. I fan, arrivati a questo punto, iniziano ad affezionarsi a lui.

Captain America: Civil War (2016)

In Captain America: Civil War, gli Avengers si separano e si schierano. Questo mette momentaneamente Black Widow e Hawkeye l'uno contro l'altro: infatti Natasha si schiera con Iron Man e Barton con Capitan America. Alla fine, entrambi finiscono per aiutare Cap. E a proposito di Cap, lo sapevate che i fan sono convinti di aver visto Chris Evans travestito da Thor nel trailer di Hawkeye?

Avengers: Endgame (2019)

Rimasto completamente solo dopo il Blip, Clint Barton trascorre i famosi cinque anni a uccidere chiunque ritenga indegno di essere sopravvissuto allo schiocco. Per fortuna Natasha lo salva dalla sua follia omicida, e rinnova in lui la speranza di riavere la sua famiglia. Nel tentativo di salvare il mondo e recuperare le Gemme, la coppia va insieme a Vormir per prendere la Gemma dell'Anima. Come sappiamo, qui Natasha dà prova di grande amicizia a Barton. Molti pensano che gli eventi accaduti su Vormir si legheranno direttamente alla nuova serie TV.