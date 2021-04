Marvel, ecco l'unico film del MCU che rimarrà fuori da Disney Plus

Il recente accordo tra i Marvel Studios e la Sony Pictures sulla finestra di arrivo dei film in streaming anche su Disney+ permetterà alla piattaforma digitale di raccogliere tutti i film appartenenti all'Universo Cinematografico Marvel in un unico portale. Tuttavia, all'appello mancherà sempre un ulteriore film di questo universo, ecco quale.

Grazie ad un nuovo accordo per la distribuzione stipulato dalle due compagnie, che entrerà in vigore dal 2022 e si estenderà fino al 2026 (per ora), i film della Sony Pictures arriveranno sui servizi di streaming di proprietà Disney, ovvero Disney+ e Hulu, nonché sulle reti televisive della compagnia tra cui ABC, Disney Channels, Freeform, FX e National Geographic. Questo permetterà quindi alla piattaforma principale della Disney di ospitare nel suo catalogo anche tutti quei film appartenenti all'Universo di Spider-Man che attualmente mancano all'appello.

Tuttavia, ne mancherà sempre un altro all'appello: stiamo parlando di L'incredibile Hulk, il film di Louis Leterrier con Edward Norton protagonista. Il film non è presente nel catalogo di Disney+ semplicemente perché i diritti sul personaggio appartengono ancora alla Universal che ha infatti diritto di esclusiva sui film in solitaria di Hulk/Bruce Banner. Il personaggio può comunque apparire nel Marvel Cinematic Universe in compagnia degli altri colleghi degli Avengers e questo è il motivo per cui lo abbiamo rivisto in tutti questi anni, nell'interpretazione di Mark Ruffalo.

Reboot rispetto al film di Ang Lee del 2003, L'incredibile Hulk fa parte dell'Universo Cinematografico Marvel con alcuni personaggi che in futuro riappariranno in questo franchise, come ad esempio Abominio di Tim Roth, che dovrebbe comparire nella serie She-Hulk e approdare quindi su Disney+. Le riprese di She-Hulk sono iniziate appena una settimana fa.