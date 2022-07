Marvel, è Ultron il villain più letale di sempre per gli Avengers? Una teoria lo dimostra

In attesa di scoprire il futuro del MCU al Comic Con di San Diego, la cui edizione 2022 apre i battenti oggi giovedì 21 luglio, diamo uno sguardo al passato della saga con una nuova teoria che prova a rendere giustizia ad Ultron definendolo il peggiore villain degli Avengers.

Peggiore, ovviamente, inteso in senso 'buono': secondo la teoria, infatti, Ultron è stato l'avversario più letale apparso finora nella saga, e le sue gesta hanno lasciato il segno nell'universo Marvel in maniera addirittura più indelebile di quelle di Thanos. Per l'utente di Reddit Cinderace1, infatti, non crede che sia giusto snobbare il villain di Avengers: Age of Ultron attribuendogli 'solo' la distruzione della città di Sokovia.

Come potete vedere nel post in calce, infatti, le azioni di Ultron hanno causato una scia arrivata fino a Doctor Strange nel Multiverso della Follia:

La morte di Quicksilver è il primo passo di Wanda verso la follia

La distruzione di Sokovia porta agli accordi di Sokovia, che conducono a Civil War

La guerra civile dei supereroi distrugge gli Avengers, che sono disuniti durante la Infinity War di Thanos. Non riescono a contrastarlo, il che porta...

alla morte di Visione (e di Iron Man, 'padre' di Ultron, aggiungiamo noi)

La morte di Visione porta agli eventi di Westview raccontati in WandaVision

...eventi che conducono Wanda alla follia...

...follia che porta Doctor Strange ad infrangere le leggi del Multiverso e iniziare la sua indagine sulle Incursioni insieme a Clea.

Avete mai guardato al Marvel Cinematic Universe da questo punto di vista? Ditecelo nei commenti! Per altre letture, ecco la guida agli orari dei Marvel Studios al Comic Con di San Diego.