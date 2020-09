Marvel, Ultron tornerà nella Fase 4? Ecco 3 modi in cui potrebbe accadere

Il ritorno di Ultron è il sogno (uno dei tanti, a dire il vero) di molti fan Marvel: l'opinione più diffusa è che il villain del secondo Avengers sia stato sfruttato poco e male rispetto alle sue reali potenzialità, ragion per cui il ritrovarlo come grande antagonista nella Fase 4 sarebbe cosa decisamente gradita.

Ma in che modo potrebbe accadere una cosa del genere? Lanciandoci senza paracadute nel mondo delle ipotesi siamo riusciti ad immaginare tre situazioni che potrebbero effettivamente portare al ritorno di Ultron, ma attenzione: ad oggi si tratta solo di un lavoro di fantasia.

La prima idea a saltarci in mente è che il governo possieda una copia di Ultron: l'ipotesi ci è balenata in testa partendo da una scena di Spider-Man: Homecoming durante la quale Peter trova, all'interno di un magazzino della Damage Control, proprio una testa identica a quella del secondo grande villain degli Avengers. Certo, dopo gli eventi di Sokovia non distruggere un'eventuale copia sarebbe stato abbastanza azzardato, ma non si sa mai...

La seconda ipotesi è che uno dei droni di Ultron sia sopravvissuto alla battaglia di Sokovia, nonostante l'attenta "disinfestazione" portata avanti dai nostri: anche qui si tratta di qualcosa di molto poco probabile, ma chi non commette errori una volta nella vita? Errori che ci portano dunque alla nostra terza e ultima strada: cosa succederebbe se Bruce Banner o Nick Fury mettessero mano ai progetti di Tony dopo la sua morte? E se una loro disattenzione permettesse ad una copia di backup di Ultron di diffondersi in rete e ricostruirsi? Certo, parliamo di due menti superiori, ma a questo mondo nessuno è infallibile.

Avete in mente altre idee per un possibile Ultron redivivo? Fatecelo sapere nei commenti!