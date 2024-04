Marvel, le ultime novità: dalle riprese di Avengers 5 al futuro di Blade

Il calendario uscite Marvel per il 2024-2025 vedrà grandi appuntamenti arrivare sul grande e sul piccolo schermo, ma per quanto riguarda il futuro della Saga del Multiverso? Scopriamo insieme gli ultimi rumor.

Grazie al generalmente affidabile insider e scooper Daniel Richtman, infatti, veniamo a sapere che Avengers 5 - precedentemente noto come Avengers: The Kang Dynasty - manterrà la data di uscita dell'1 maggio 2026, con le riprese che sono attualmente programmate nel Regno Unito per l'inizio del prossimo anno: ancora nessuna novità su quale potrebbe essere il nuovo titolo, ma negli ultimi tempi ci sono state molte speculazioni sul fatto che la Marvel giocherà sul sicuro e ribattezzerà il prossimo film della saga semplicemente "Avengers: Secret Wars - Parte 1", e di conseguenza il suo sequel, il vero capitolo finale della Saga del Multiverso atteso per maggio 2027, diventerà Secret Wars: Parte 2.

Passando allo spin-off di WandaVision di Disney+, la serie tv Vision Quest, Richtman ritiene che la produzione inizierà questo ottobre nel Regno Unito. Ribadisce inoltre che i figli del sintezoide titolare, Vin e Viv, saranno introdotti nel Marvel Cinematic Universe grazie alla serie tv, che avrà per protagonista il veterano della saga Paul Bettany.

Infine, per quanto riguarda il tanto atteso reboot di Blade dei Marvel Studios, la versione attuale e (si spera) definitiva del film sarà ambientata nell'epoca moderna (inizialmente il setting del film era quello dei primi anni del 1900) e porrà le basi per il film dei Midnight Sons.

Nel frattempo, Richtman ha anche parlato dei possibili registi in lizza per Spider-Man 4.

