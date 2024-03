Marvel, le ultime novità: cancellati diversi film come Eternals 2 e Captain Marvel 3?

É una mattina molto calda questa di metà marzo per i fan dei Marvel Studios: dopo i rumor su Henry Cavill come Wolverine in Deadpool 3 e la firma di Ryan Gosling per un ruolo sconosciuto, sono emerse grosse novità sul futuro della saga.

In queste ore, infatti, il generalmente affidabile scooper Daniel Richtman ha rivelato che Disney e Marvel Studios hanno cancellato diversi progetti del Marvel Cinematic Universe, cambiando strategia per il futuro del franchise.

Film di incerto risultato come Eternals 2, Ant-Man 4 e Captain Marvel 3 non si faranno più, dato che l'idea per risollevare le sorti della saga dopo il flop di The Marvels sarà quella di concentrarsi esclusivamente su progetti di sicuro successo, come dimostrato anche dal fatto che Deadpool & Wolverine sarà l'unico film della saga ad uscire al cinema nel 2024. Questa strategia sembrerebbe corrispondere alle recenti dichiarazioni di Bob Iger, presidente della Disney, che parlando dei franchise dello studio, in particolare di Marvel e Star Wars, aveva rivelato che il nuovo mantra sarà 'qualità e non quantità'.

Infine, per quanto riguarda l'imminente reboot di Blade, lo scooper Can We Get Some Toast riferisce che il progetto è attualmente in fase di riorganizzazione da parte dello scrittore Michael Green (Logan) e non sarà più un film d'epoca ambientato nel passato. Le riprese dovrebbero svolgersi nel Regno Unito.

