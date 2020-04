Marvel, Ultimatum in arrivo? Nel film forse anche X-Men e Fantastici 4

Della possibile introduzione di X-Men e Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe si parla ormai da tempo: Disney ha tutte le intenzioni di riportare tutti i personaggi alla casa madre, e pare che Kevin Feige e soci stiano valutando un'idea che permetterebbe agli Studios di presentare i nuovi arrivati con i dovuti fuochi d'artificio.

Voci sempre più insistenti parlano infatti dell'intenzione di inserire nella timeline del Marvel Cinematic Universe una trasposizione cinematografica di Ultimatum, la mini-serie di Jeph Loeb uscita tra il 2008 e il 2009.

Come chi ha letto gli albi ovviamente sa, l'evento parte proprio dagli X-Men: Magneto perde il controllo dopo la morte di Quicksilver e Scarlet Witch e per fermare la sua furia occorre l'intervento degli Avengers al completo, compresi proprio i Fantastici 4.

Un evento in grande stile, dunque, che però cela anche un bel po' di rischi: furono in molti, all'epoca, a non apprezzare la serie di Loeb (soprattutto per le morti di un bel po' di personaggi) e un adattamento di Ultimatum vorrebbe dire, dunque, apportare le giuste modifiche per rendere meglio digeribile la storia ai fan del Marvel Cinematic Universe. Va detto, comunque, che gli Studios non hanno mai fatto della fedeltà ai fumetti il loro marchio di fabbrica: si può ben sperare, dunque, che il risultato di un'eventuale operazione simile per Ultimatum possa essere ben accolto dalla fanbase.

Ad oggi si parla comunque soltanto di voci, proprio come quelle che vorrebbero Tony Stark come origine dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe