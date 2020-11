Marvel, l'ultima conversazione di Stan Lee vi farà sbellicare: il video!

Nonostante siano trascorsi più di due anni dalla sua morte, Stan Lee continua a rimanere nella mente e nel cuore degli appassionati di fumetti e non solo, così Aron Fromm, un noto montatore e ingegnere del suono che ha lavorato con il fumettista, lo ha ricreato con l'animazione includendo anche alcuni stralci di conversazione avuti insieme.

Negli ultimi anni, infatti, Lee e Fromm hanno tenuto moltissime conversazioni insieme sugli argomenti più disparati e ora quelle discussioni sono alla portata di tutti grazie a un video animato realizzato dallo stesso Fromm, che promette si tratta di "uno dei ricordi migliori che ho del vecchio". Il video, ricco di profanità e frasi scorrette, ha dato a Lee anche l'occasione di essere un filo nostalgico quando si è trattato di ricordare la routine della comicità di George Carlin...

Lee inizia la conversazione affermando di non amare particolarmente le parolacce nel linguaggio comune ma che queste le considera ciononostante "le parole più utili di tutte perché possono diventare o riferirsi a qualsiasi cosa".

Celebre anche per la sua serie di numerosi cameo nell'Universo Cinematografico Marvel e non solo, rivedremo nuovamente Stan Lee in un omaggio nel nuovo film Kevin Smith, ovvero nel sequel di Generazione X. L'omaggio è una sorta di risposta/ringraziamento al cameo della pellicola in Captain Marvel, dato che in quel cameo Lee stava leggendo proprio il copione di Generazione X, film in cui apparì effettivamente in una scena.

"La cosa che mi rende più felice, la cosa che mi ha fatto sentire più intelligente è che nonostante alcuni di noi non siano potuti tornare (Stan non c'è più), è presente una scena con Stan Lee, e il tutto ha perfettamente senso", aveva commentato Smith.