Marvel, la TVA tornerà dopo Loki 2? Grosse novità per la Saga del Multiverso

Il debutto di Loki nel 2021 ha segnato l’introduzione della Time Variance Authority all’interno del Marvel Cinematic Universe e una possibilità di esplorazione narrativa incredibile per la Casa delle Idee che riprende le idee già trattate nei fumetti. Dopo Loki 2 c’è una concreta possibilità che la TVA venga presentata ancora nell’MCU.

Dopo aver raccontato gli ultimi risvolti della vicenda legale legata a Jonathan Majors, torniamo a parlare della Saga del Multiverso per mettere la lente d’ingrandimento sulla TVA e sul ruolo che potrebbe ricoprire l’agenzia nei nuovi prodotti della Marvel.

Mentre Loki 2 ha infatti espanso la rosa dei personaggi legati alla Time Variance Authority, il produttore dello show televisivo, Kevin Wright, ha voluto esprimere la sua speranza di poter sentire parlare dell’agenzia anche in altri film o in altre serie tv.

Queste le parole di Wright durante un’intervista a Variety: “Mi piacerebbe vederla altrove. Ho lavorato su Loki per quasi cinque anni e anche tutti i registi che hanno messo mano sulla serie hanno avuto la stessa sensazione a proposito del fatto che la TVA possa essere un grandissimo strumento di collegamento per tutta la narrazione. E ne abbiamo visto solo una parte. Ci stiamo occupando in modo molto specifico di questo piccolo dipartimento con Mobius, B-15 e Renslayer, ma questa cosa è potenzialmente infinita. La cosa emozionante per noi è che ci sono sicuramente altre storie da raccontare. Ci siamo ritagliati il nostro piccolo angolo di gioco da cui creare e abbiamo costruito qualcosa di bello. Speriamo che altre persone vogliano venire a giocarci”.

Di certo la TVA potrebbe essere un espediente narrativo dal grande potere per la Saga del Multiverso e, in attesa di capire come verrà sfruttata, vi lasciamo a un articolo che si interroga se davvero i cinecomic abbiano rovinato il cinema.