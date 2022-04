Marvel, avanti tutta: Kevin Feige annuncia 'piani già definiti fino al 2032'

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è intervenuto durante il CinemaCon 2022, che si sta tenendo in questi giorni a Las Vegas, svelando che gli attuali piani per il Marvel Cinematic Universe si estendono fino al 2032.

Il superproduttore chiaramente non ha rivelato ulteriori dettagli né retroscena relativi a questi piani, ma ha assicurato che lui e il suo team hanno già delineato le trame della saga per i prossimi dieci anni. Al momento non è neppure chiaro se il MCU, apertosi definitivamente al Multiverso - o almeno in procinto di farlo con l'imminente uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia - proseguirà a diversi in Fasi o abbandonerà quel tipo di 'struttura'. Il progetto includerà ovviamente personaggi vecchi e nuovi e continuerà la sua transizione dalla Infinity Saga ad una nuova 'maxi storia' spalmata su più film.

Oltre al titolone generato dalle dichiarazioni di Feige, sicuramente ad effetto, a far venire l'acquolina in bocca ai fan dovrebbe essere il fatto che il calendario confermato del MCU al momento arriva solo fino al 2023, con Ant-Man and the Wasp: Quantumania come ultimo titolo con una data d'uscita (28 luglio 2023): a parte i progetti già noti senza una data (progetti divisi tra serie per Disney+ come Secret Invasion, Armor Wars, Echo e Ironheart o film per il grande schermo come il reboot dei Fantastici Quattro, quello degli X-Men, Blade, Captain America 4, Deadpool 3 e i sequel di Spider-Man con Tom Holland), tutto è come sempre avvolto dal mistero in casa Marvel Studios, ciò vuol dire che le sorprese andranno avanti per un bel pezzo.

Del resto, nonostante i cosiddetti gufi appollaiati sui loro trespoli stiano profetizzando la fine della 'passione hollywoodiana per i supereroi' ormai da un decennio, né il pubblico né tanto meno l'industria sembra intenzionata a rallentare nella produzione di cinecomix. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.