Marvel, ecco il trailer fan-made del Marvel Cinematic Universe

Il Marvel Cinematic Universe è, come ben sappiamo, composto da un bel po' di film che vanno ad incastonarsi perfettamente per creare un mosaico unico e di dimensioni mastodontiche che, in effetti, è considerabile come un unico, immenso lungometraggio (con qualche differenza di stile qua e là, ovviamente).

Perché allora non trattarlo proprio come se lo fosse, un unico film? L'idea è balenata nella testa di un fan che ha pensato bene di sfruttarla per creare un trailer che presenti in maniera epica ed adrenalinica il franchise da record di Disney e Marvel.

Ci sono proprio tutti in questo trailer fan-made, da Iron Man a Captain Marvel, passando per Spider-Man, Thor, Ant Man, Captain America, Nick Fury, Doctor Strange, i Guardiani della Galassia e tanti altri ancora, il tutto mentre il personaggio di Samuel L Jackson spiega in sottofondo l'idea di mettere insieme questo incredibile gruppo di supereroi che impareremo a chiamare Avengers.

Cosa ne pensate? Vi piace l'idea di dare un trailer al Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo è arrivato il momento di dare un'occhiata al futuro: secondo alcuni è possibile che Thor sia l'unico membro del team originale a far ritorno in Avengers 5; recentemente, intanto, sono stati messi all'asta un bel po' di oggetti Marvel e DC.