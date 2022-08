Marvel, una nuova tragica teoria lega Doctor Strange ad Avengers: Secret Wars

Secondo Mark Ruffalo Avengers Secret Wars sarà più grande di Endgame, e basterebbe pensare alle possibilità offerte dal Multiverso e all'arrivo dei Fantastici Quattro nel MCU per credergli: ma secondo alcuni tutto ruoterà intorno a Doctor Strange.

Con due film stand-alone dedicati e il ruolo fondamentale in Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Spider-Man: No Way Home, il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch è diventato uno dei personaggi più amati dai fan della saga e nel corso degli anni si è guadagnato una certa reputazione, al punto da spingere alcuni appassionati a sostenere che il supereroe mistico è finalmente pronto ad assumere un ruolo ancora più centrale all'interno del franchise, anche se in maniera 'negativa'.

Una nuova teoria, infatti, sostiene che Doctor Strange sarà fortemente coinvolto nella trama di Avengers: Secret Wars: condivisa da u/Namorons su Reddit, la teoria suggerisce che Strange interpreterà male le sue conoscenze, come già in passato ha frainteso gli insegnamenti dell'Antico sull'imparare a mettere da parte il suo egocentrismo. Secondo questo fan, Strange nel corso di Avengers: The Kang Dynasty permetterà a qualcun altro - nello specifico Kang - di rimodellare la realtà, di modo che non debba convivere col senso di colpa che il compimento di questa azione cataclismatica comporterebbe. Questo porterà alla creazione di una nuova realtà che verrà esplorata in Avengers: Secret Wars.

Ricordiamo che tra Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, in uscita rispettivamente a maggio e a novembre 2025, ci saranno due progetti MCU in uscita nel corso dell'estate 2025, presumibilmente un film e una serie tv per Disney Plus: i due misteriosi titoli saranno probabilmente svelati nel corso del panel della Marvel alla D23 Expo, che si terrà il prossimo 10 settembre.

Rimante sintonizzati!