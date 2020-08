Marvel, Tony Stark ha progettato il costume di Spider-Man sulla base dei suoi fallimenti

Il giovane Spider-Man introdotto nel Marvel Cinematic Universe ha potuto contare sin da subito sulla guida di un mentore d'eccezione, Tony Stark, che l'ha aiutato sia in Homecoming contro l'Avvoltoio e sia nella lunga battaglia con Thanos, nella quale Stark (Robert Downey Jr.) avrebbe fatto qualsiasi cosa per Peter Parker (Tom Holland).

Ma un altro modo in cui Tony Stark si è preso cura di Peter Parker è nella realizzazione del costume per l'introduzione di Parker negli Avengers.

Nella creazione del costume infatti Stark si è assicurato di non ripetere gli stessi errori commessi da lui stesso in passato. Ha fatto tesoro dei suoi fallimenti per non sbagliare nell'aiutare il giovane Uomo Ragno.



Innanzitutto la tenuta del costume. L'armatura di Iron Man ha subito spesso dei danni durante i combattimenti e Tony Stark si è assicurato che il costume di Spider-Man non subisse lo stesso tipo di trattamento. Dopo un incidente con l'armatura di Iron Man, Tony Stark si è assicurato che sia la sua nuova armatura che il costume di Spider-Man fossero dotate di un paracadute, per evitare brutte sorprese in caso di caduta dall'alto.

Un altro accessorio molto utile è un sistema di riscaldamento, per assicurarsi che Spider-Man non debba mai affrontare la stessa difficile situazione in cui è incorso Iron Man in Iron Man 3. Inoltre Tony Stark ha dotato il costume di Spider-Man di una ragnatela pressoché infinita, in maniera tale da assicurare una dotazione costante a Peter Parker.

Su Everyeye trovate la recensione di Spider-Man: Homecoming e la recensione di Spider-Man: Far From Home.