Marvel, Tom Holland e Robert Downey Jr: come fratelli su Instagram, ecco la foto!

Tom Holland e Robert Downey Jr. sono ormai da considerarsi ex-colleghi ai Marvel Studios in quanto il secondo ha appena terminato la sua ultra-decennale collaborazione nei panni di Tony Stark/Iron Man, essendo uscito di scena al termine di Avengers: Endgame. I due però non hanno smesso di scambiarsi amorevoli messaggi sui social network.

Holland ha infatti postato come storia su Instagram un'immagine che lo vede ritrarsi allo specchio per indicare la giacca a quadri rossa e nera prestatagli proprio da Downey Jr., con l'attore pronto a replicare sul suo profilo con un "Grazie, fratello".

Non è la prima volta che i due attori, rispettivamente Spider-Man e Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, si scambiano messaggi d'affetto pubblicamente. In precedenza, Holland aveva chiamato il collega su FaceTime, trovandolo però... in bagno!

Mentre è improbabile un ritorno di Downey Jr. come Iron Man (se non in un cameo flashback in Black Widow), ritroveremo Holland nei panni di Peter Parker in Spider-Man 3, le cui riprese sono attualmente in corso. Il film diretto da Jon Watts vedrà la presenza di Benedict Cumberbatch di ritorno come Doctor Strange e di Jamie Foxx di nuovo nei panni di Electro mentre si discute ancora sull'eventuale ritorno dei precedenti interpreti di Spider-Man al cinema.

Nel corso degli ultimi mesi diverse fonti hanno infatti sostenuto che Tobey Maguire e Andrew Garfield potrebbero essere effettivamente coinvolti in Spider-Man 3 del MCU. A rompere gli indugi qualche settimana fa è stato FandomWire, che ha condiviso un rapporto secondo il quale Maguire e Garfield "hanno firmato per riprendere i rispettivi ruoli di Spider-Man".