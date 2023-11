Marvel, Tom Hiddleston anticipa una reunion tra Loki e Thor?

I Marvel Studios nascondono ancora 3 film segreti da svelare, e forse uno di questi potrebbe vedere un’incredibile reunion tra Thor e Loki?

In seguito al finale della seconda stagione di Loki, è chiaro che il Dio dell’inganno ha assunto un ruolo preciso all’interno dell’universo Marvel. Tom Hiddleston ha parlato al Comicbook podcast del futuro del suo personaggio e di una possibile reunion con il fratello:

"Non puoi sapere dove stai andando finché non sai dove sei stato, e devi integrare il tuo passato e assumertene la responsabilità per poter andare avanti nel futuro con un significato e uno scopo. E penso che sia Thor che Loki abbiano dovuto scavare e analizzare il passato e chi sentono di essere veramente e cosa vogliono veramente. Ma quello che è interessante della famiglia, e questo è solo un mio pensiero, è che a volte è difficile lasciare andare l’idea di chi erano prima. Loki potrebbe aspettarsi che Thor si comporti in un certo modo, o che sia in un certo modo. Thor potrebbe aspettarsi che Loki sia in un certo modo. Penso che all'inizio sarebbe davvero confuso, ma è normale dato che sono stati lontani per molto tempo e senza dubbio sono stati oggetti l'uno nella mente dell'altro. Quindi sì, penso che una riunione diventerebbe probabilmente una situazione molto confusa per loro. Staremo a vedere."

Il produttore di Loki 2, Kevin Wright, ha in qualche modo confermato le parole di Hiddleston, definendo la possibile reunion tra i due molto interessante: “Spero che alla fine qualcuno riesca a raccontare questa storia. Perché sia Loki che Thor adesso sono molto diversi rispetto a prima”.

Certo è che Kevin Feige ha confermato il ritorno di Scarlett Johansson all’interno del MCU. Quindi cosa impedirebbe di fatto anche un ritorno dei due fratelli asgardiani assieme? E voi cosa ne pensate, vi convince questa idea per il futuro della Marvel? Fatecelo sapere nei commenti.