Marvel: Tom Cruise parla di Iron Man, Markus & McFeely parlano di... Machine Man!

Gli sceneggiatori di Avengers: Infinity War, Christopher Markus & Stephen McFeely, hanno svelato, nel corso di una nuova intervista, quale personaggio dei fumetti della Marvel vorrebbero adattare sul grande schermo.

Con il Marvel Cinematic Universe in continua espansione, è chiaro che vedremo altri personaggi unirsi agli 'eroi' classici ma la scelta del duo è piuttosto oscura ed interessante: stiamo parlando di Machine Man!

"Letteralmente, nessuno lo farà mai - ora lo diciamo e sarà annunciato ufficialmente! - ma pensiamo che Machine Man sia un personaggio affascinante" spiegano i due "Ci piace anche Moon Knight, ma bisogna trattarlo in maniera piuttosto delicata, perché altrimenti diventa un'immagine negativa di Batman. Ma ci sono certe run nei fumetti dedicata a lui in cui pensi 'è folle!'.".

A parte Machine Man, è la seconda volta in pochi giorni che sentiamo anche nominare Moon Knight... che bolla qualcosa in pentola?

I due poi affermano che vorrebbero anche adattare Namor ma sono al corrente dei problemi di diritti: "Ci piacerebbe vedere Namor ma non credo che la Marvel abbia i pieni diritti su di lui".

Parlando della Marvel, segnaliamo un'interessante dichiarazione di Tom Cruise. L'attore era stato spesso indicato come protagonista di Iron Man quando il progetto era ancora in mano alla New Line Cinema ed i Marvel Studios non esistevano ancora. Nella nuova intervista, l'attore svela: "non ero cosi vicino alla parte di Tony Stark come pensano tutti, non cosi vicino... e adoro Robert Downey Jr., non posso immaginare nessun'altro in quel ruolo al momento, penso sia l'attore perfetto per la parte". Cruise, nell'intervista, non esclude una sua partecipazione ad un cinecomic: "Non escludo mai nulla. Riguarda tutto 'qual'è la storia? Mi interessa? Al pubblico interesserebbe vedermi nel film? Cosa posso imparare? Come posso contribuire?'. E' cosi che scelgo i film che faccio".