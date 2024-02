Marvel, la timeline ufficiale del MCU è cambiata ancora: Disney+ modifica tutto

In vista delle nuove uscite dei Marvel Studios, la sezione della Timeline del Marvel Cinematic Universe sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ ha appena ricevuto un importante aggiornamento, che rende molto più semplice per i fan guardare tutti i film e le serie in ordine cronologico.

Come potete vedere dal post disponibile in calce all'articolo, infatti, gli abbonati alla piattaforma di streaming on demanda Disney+ da qualche ora possono trovare nella timeline completa del Marvel Cinematic Universe anche le singole stagioni delle serie tv della saga, una mossa che finalmente fa chiarezza sulla cronologia di ogni puntata delle serie Netflix/Marvel, con la maggior parte di esse ambientate prima degli eventi di Captain America: Civil War.

Inoltre, viene reso noto che alcune stagioni degli spettacoli Netflix/Marvel sono ambientate durante la Fase 3 dell'MCU, come ad esempio la stagione 2 di The Punisher e la stagione 3 di Jessica Jones, i cui eventi a quanto pare secondo il calendario ufficiale del mondo Marvel hanno avuto luogo poco prima degli eventi di Ant-Man and the Wasp e Avengers: Infinity War. L'infografica aggiornata rivela anche che le seconde stagioni di Loki e What If...? si svolgono dopo gli eventi di ogni altro titolo MCU.

