Marvel, la timeline ufficiale di Captain America ripercorre la storia di Steve Rogers

Nonostante l'esperienza di Chris Evans in Steve Rogers/Captain America pare sia conclusa, l'amore per il personaggio non si è affievolito. In onore di Cap, Marvel ha pubblicato su Instagram la timeline dell'epopea di Steve Rogers/Captain America, sin da quando è stato creato da Howard Stark nel 1943 fino a quando passa il testimone.

Nella didascalia Marvel ha scritto:"Come ti fa sentire? Come se fosse stato in un unico grande viaggio". Nonostante l'addio ufficiale, sappiamo che il ritorno di Chris Evans potrebbe essere comunque realtà in futuro.

Jonathan Ingla, autore di Hawkeye, ha raccontato l'inclusione di Save the City in Rogers: The Musical, presente nella nuova serie MCU.

"Si è trattata di una delle cose più divertenti. Ogni giorno, durante il mio viaggio, guidavo con la mia fidanzata, che era anche il mio secondo in comando nello show, Lisa Clam. Ogni mattina passavamo davanti ad un cartellone di 'Hamilton', sulla strada per la stanza degli autori, e una mattina ho pensato 'Rogers: The Musical'. E abbiamo iniziato a parlarne e si è allargato [il pensiero]. Una delle cose grandiose del lavorare per Marvel è che se hai un'idea che inizia, piccola o media, la proponi e tutti ne sono solleticati o entusiasti. Sono disposti a raccoglierla e viaggiare con essa e renderla ancora più grande, e sono così entusiasta che le persone la vedano".



E per il futuro di Captain America? Ad inizio anno è stato annunciato che Anthony Mackie sarà protagonista di Captain America 4; il suo Sam Wilson ha ereditato lo scudo di Cap da Steve Rogers.