Marvel, la timeline vi manda in confusione? Questo video vi chiarirà le idee!

Il Marvel Cinematic Universe è sicuramente uno degli universi cinematografici più longevi della storia del cinema recente, sono passati più di dieci anni dal primo Iron Man eppure ancora oggi questi film, ed ora anche serie televisive, non smettono di essere acclamate dai fan.

Tuttavia, ormai sono numerose le produzioni che costellano questo longevo franchise, ecco quindi che magari, come normale che sia, i fan meno attenti o che non hanno avuto modo di recuperare tutte le pellicole o gli show tv, potrebbero trovarsi in difficoltà.

Ma non temete, Marvel Entertainment ha pensato anche a questo. Infatti è stato rilasciato da poco un trailer della guida definitiva a questo universo, si chiama Marvel Studios: The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, ed è la guida ufficiale a quelli che sono i punti salienti della storia dell'MCU.

Questo libro ha infatti il compito di rispondere alle domande più importanti: cosa è successo, quando e dove. Il trailer potete trovarlo, come sempre, in calce a questa notizia.

"Sono successe veramente tante cose nei nostri film e nelle nostre serie. Ecco perché è davvero emozionante presentare questa guida definitiva all'MCU", afferma il produttore e presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

E voi lo acquisterete? In attesa di sapere quale sarà la vostra scelta, vi lasciamo la nostra recensione di Secret Invasion. Oltretutto, avete già visto il trailer di The Marvels?