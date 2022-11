Marvel Thunderbolts: la trama del film con Florence Pugh anticipata da Black Panther 2?

Il nuovo film del MCU Black Panther: Wakanda Forever ha piantato diversi semi per il futuro della saga dei Marvel Studios: ha presentato Namor e Ironheart, ha introdotto una nuova Pantera Nera e perfino svelato un grosso segreto su Re T Challa.

Inoltre, almeno secondo una nuova teoria, potrebbe anche aver anticipato la trama del prossimo film Marvel sui Thunderbolts: nel corso della narrazione, infatti, il film di Ryan Coogler con Letitia Wright e Angela Bassett riporta in gioco la contessa Valentina Allegra de la Fontaine, interpretata nuovamente da Julia Louis-Dreyfus, un personaggio spuntato con grande frequenza nel corso dei film e delle serie tv della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: inoltre, non solo ci viene svelato che 'la nuova Nick Fury' è in realtà l'ex moglie dell'agente Everett Ross (Martin Freeman) ma anche chiarito che la contessa è la nuova leader della CIA.

Non solo: nel corso del film, viene fortemente suggerito che Val non abbia molta simpatia per il Wakanda e che il suo obiettivo è quello di impadronirsi del Vibranio, il minerale sacro dei wakandiani che ha permesso alla nazione africana di prosperare e superare tutte le altre potenze mondiali in fatto di tecnologia. Chiaramente sappiamo che la contessa guiderà i Thunderbolts - che a questo punto si può presupporre agiranno per conto della CIA - e in effetti ciò che viene raccontato in Black Panther: Wakanda Forever sembrerebbe andare a dir poco a braccetto con il rumor di qualche settimana fa messo in giro dal noto scooper Daniel Ritchman, che aveva anticipato che molto presto nel MCU scoppierà una guerra tra gli USA e il Wakanda.

Che nel corso del loro i film i Thunderbolts saranno mandati in Wakanda per conto della CIA, scatenando l'ira della nazione di Black Panther e facendo scoppiare una guerra? Che questa misteriosa guerra sarà direttamente al centro del film con Florence Pugh? Vale la pena notare che i Marvel Studios stanno sviluppando anche 'vari' spin-off sul Mondo del Wakanda per Disney Plus, quindi è possibile che questa sottotrama verrà sviluppata nel corso di vari capitoli del MCU.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Thunderbolts arriverà nei cinema di tutto il mondo il 26 luglio 2024.